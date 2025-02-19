Gergerlioğlu: İmralı Görüşmelerine Dikkatle Yaklaşıyoruz

DEM Parti Milletvekili Gergerlioğlu, İmralı görüşmelerine ilişkin sürecin takip edildiğini ve barış umudu için çaba gösterdiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:03
Gergerlioğlu: İmralı Görüşmelerine Dikkatle Yaklaşıyoruz

Gergerlioğlu: İmralı Görüşmelerine Dikkatle Yaklaşıyoruz

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, parti heyetiyle İmralı arasındaki görüşmelere ilişkin sürecin dikkatle takip edildiğini ve buradan "bir barış umudunun doğması için" ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelerde yaşanan görevden uzaklaştırma ve tutuklamalar konusuna tepki gösteren Gergerlioğlu, Kürt meselesinin Türkiye için kritik bir önem taşıdığına dikkat çekti. "Demokratikleşmenin önünü kesen bir mesele" ifadesiyle bu sorunun uzun yıllardır ülkede sorun yarattığını belirtti.

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmeleriyle yeni bir sürecin devam ettiğini hatırlatan Gergerlioğlu, "Biz bu süreci dikkatle takip ediyor ve buradan bir barış umudunun doğması için elimizden geleni yapıyoruz. Mitingler yapıp halka anlatıyoruz," diye ekledi.

Gergerlioğlu ayrıca, toplumun farklı kesimlerinden kendilerine iletilen ve bazı cezaevlerinde yaşandığını belirtmiş olduğu hak ihlallerine değinerek, bu konudaki hassasiyetini dile getirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında...

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında...

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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