Gergerlioğlu: Narin Güran soruşturmasında eksiklik ve delil kaybı iddiası

DEM Parti Kocaeli Milletvekili soruşturma sürecini eleştirdi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde eksiklikler olduğunu savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Güran'ın cenazesinin 19 gün sonra jandarma ve kolluk tarafından bulunduğunu anımsattı.

Arama faaliyetlerinde ya büyük bir beceriksizlik ya da delilleri gizleme anlamında bir kast olduğunu öne süren Gergerlioğlu, cinayet sonrasında Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesindeki hassas kamera kayıtlarına ulaşılamadığını, kamera kayıtlarının silindiğini iddia etti.

Sanık Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf etmesine rağmen ifadelerinin çok tutarsız olduğunu belirten Gergerlioğlu, aileyle de görüştüğünü ifade etti. Gergerlioğlu, "Anne, ağabey ve amca ile de konuştum. Onların ifadelerinde bir çelişki olmadığını net bir şekilde gördüm. Ailenin bu cinayetle bir alakası olmadığı ortada." dedi.

Yargıtay'ı bu konuda adil bir karar vermeye davet eden Gergerlioğlu, Narin Güran'a Allah'tan rahmet, Güran'ın yakınlarına ise sabır diledi.