Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'dan Koordinasyon Vurgusu — İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, İlçe Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıda kamu hizmetlerinde koordinasyon ve vatandaş memnuniyeti çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:51
Kurumlar arası iletişim ve hizmet kalitesi masaya yatırıldı

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, İlçe Gençlik Merkezinde düzenlenen İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısına katıldı. Toplantıda ilçede kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi görüşüldü.

Katılımcılar, vatandaşların hizmet alma sürecinde yaşadığı aksaklıkları detaylı şekilde değerlendirdi. Bu sorunların giderilmesine yönelik alınacak tedbirler üzerinde durularak, çözüm odaklı uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaymakam Sultan Doğru, kamu kurumlarının uyum içinde çalışmasının vatandaş memnuniyetini doğrudan etkilediğini belirtti ve hizmetlerdeki problemlerin yerinde tespit edilip hızla çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

