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Germencik'te 'Anadolu'dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Germencik'te düzenlenen 'Anadolu'dan Ezgiler' konserine yoğun ilgi. Zeybek oyunları ile unutulmaz anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 00:10
Germencik'te 'Anadolu'dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Germencik'te 'Anadolu'dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen 'Anadolu'dan Ezgiler' konseri büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Germencik Belediye iş birliğiyle, belediye konferans salonunda organize edilen etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu özel öğrencilerinin sergilediği Zeybek oyunu ile başladı.

Sanat ve Kültür Dolusu Bir Gece

Şavk Eryürek'in sanat yönetmenliğini üstlendiği topluluk, seslendirdiği Türkülerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konser boyunca, sanatçılar tarafından gerçekleştirilen Zeybek oyunları ve dans gösterileri, katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

Etkinliğe, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ve çok sayıda vatandaş katılarak, yerel kültürü ve sanatı destekleme noktasında önemli bir adım olan bu konsere yapıcı bir katkı sağladılar. Yoğun katılımla gerçekleşen bu etkinlik, hem sanatseverlere hem de halkımıza hitap eden bir buluşma noktası oldu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Anadolu'dan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Anadolu'dan Ezgiler" konseri verdi. Germencik Belediyesinin işbirliğiyle, belediye konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, sanat yönetmeni Şavk Eryürek yönetimindeki topluluk, sevilen eserleri seslendirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Anadolu'dan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Anadolu'dan Ezgiler" konseri verdi. Germencik Belediyesinin işbirliğiyle, belediye konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, sanat yönetmeni Şavk Eryürek yönetimindeki topluluk, sevilen eserleri seslendirdi.

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