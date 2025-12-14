Germencik'te Pazar Denetimleri: Başkan Zencirci 'Müsamaha Yok'

Zabıta ekipleri rutin denetimlerde müdahale etti

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazar yerlerinde gerçekleştirilen rutin denetimlerde, izinsiz ve mevzuata aykırı şekilde gıda satışı yaptığı tespit edilen şahıslara işlem yapıldı.

Denetimler sırasında halk sağlığını tehdit eden uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmediğini belirten Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, izinsiz satış yaptığı tespit edilen kişilerin önce uyarıldığını, uyarılara rağmen satışa devam edenlerin ise tezgahlarının kapatılarak faaliyetten men edildiğini ifade etti. Tespit edilen olumsuzluklarla ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kaydetti.

Başkanın açıklaması

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zabıta ekiplerimiz tarafından pazar yerlerinde gerçekleştirilen rutin denetimlerde, izinsiz ve mevzuata aykırı şekilde gıda satışı yaptığı tespit edilen şahıslar uyarılmış, halk sağlığını tehdit eden bu durumlara kesinlikle müsamaha gösterilmemiştir. Yapılan uyarılara rağmen satışa devam edenlerin tezgahları kapatılarak faaliyetten men edilmiştir. Tespit edilen olumsuzluklarla ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için pazar denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Kurallara uymayan kişi ve işletmelere yönelik gerekli tüm işlemler kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması önceliklerimiz arasında olup, pazar yerlerindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

GERMENCİK BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN PAZAR YERLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN RUTİN DENETİMLERDE, İZİNSİZ VE MEVZUATA AYKIRI ŞEKİLDE GIDA SATIŞI YAPAN ŞAHISLARA YÖNELİK İŞLEM YAPILDI.