Germencik'te Yağış Sonrası Belediye Ekipleri Teyakkuzda

Germencik'te yoğun yağış sonrası belediye ekipleri su birikintileriyle mücadele ediyor; Başkan Burak Zencirci çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:10
Su birikintileri temizleniyor, önlemler sürüyor

Germencik ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından belediye ekipleri sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Belediye Başkanı Burak Zencirci, yağış sonrası oluşan su birikintilerinin temizlendiğini ve vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin aralıksız görev yaptığını açıkladı.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda yağmur sularının neden olduğu birikintiler temizlenirken, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Başkan Zencirci, belediye ekiplerinin gerekli tüm önlemleri aldığını belirterek, çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

"Ekiplerimiz ilçemizde etkili olan yoğun yağış sonrası oluşan birikintileri temizleyerek, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına sahada yoğun bir mesai harcamaktadır. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Belediye ekipleri, ilçede yaşamın normal akışının sürmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için sahadaki mesailerini sürdürüyor.

