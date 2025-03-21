Gezi Parkı Soruşturmasında Gazeteci İsmail Saymaz'a Ev Hapsi Kararı

Gezi Parkı olayları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz'a ev hapsi cezası verildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:06
Gezi Parkı Soruşturmasında Gazeteci İsmail Saymaz'a Ev Hapsi Kararı

Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltına Alınan İsmail Saymaz'a Ev Hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gezi Parkı odaklı soruşturma çerçevesinde, gazeteci Ismail Saymaz hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. Saymaz, gözaltındaki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli Kontrol Kararı Verildi

Savcılık, İsmail Saymaz'ın ifadesini aldıktan sonra, hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol kararı verilmesi talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirdi. Hakimlik, Saymaz'a verilen bu talebi kabul ederek, kendisi için ev hapsi kararı çıkardı.

Soruşturma Detayları

Saymaz'ın, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala ile internet sitesi üzerinde görüşme yaptığı ve planladığı televizyon kanalında rol alma niyetinin tespit edildiği bildirildi. Saymaz’ın, Gezi Parkı olayları zamanında Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile sıkı bir irtibat içinde olduğu belirlendi.

Soruşturmalar sonucunda Saymaz'ın sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olayları ile ilgili çok sayıda paylaşım yaptığı, bunun yanı sıra kalkışma olaylarını Türkiye genelinde yayma hedefinde olduğu iddia edildi. Saymaz’ın, gerçek dışı bilgiler paylaşarak vatandaşları güvenlik güçlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı kaydedildi.

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