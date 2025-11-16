Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Köseler Mahallesi'nde Vatandaşa Hizmet Verdi

Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne tahsis edilerek halkın kullanımına sunulan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Develi ilçesi Köseler Mahallesi'nde verdiği hizmetle vatandaşların beğenisini kazandı.

Mahalle sakinlerinden memnuniyet

Köseler Mahallesi'nde sunulan hizmet hakkında konuşan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Büyükkılıç ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kliniği kullanan mahalle sakinlerinden Mehmet Başaran, hizmetten duyduğu memnuniyeti, "Allah razı olsun bu işi yaptıranlar, gönderenlerden ve bu hizmeti verenlerden" sözleriyle dile getirdi. Başaran, dişindeki problemin giderildiğini ve dişlerinin temizlendiğini belirterek Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne teşekkür etti.

Tedavi hizmeti alan bir diğer mahalle sakini Ekrem Gökdeniz de, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sağ olun. Hizmetten çok memnunuz" diyerek memnuniyetini paylaştı.

Muhtarın değerlendirmesi

Köseler Mahallesi Muhtarı Uğur Yönel, köylüler ve kendi adına verilen hizmet için teşekkür ederek şunları paylaştı: "Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü’nün Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmetinin olduğunu duyduk, biz de köylüler olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulunduk. Onlar da sağ olsunlar olumlu yanıt verdiler, talebimize cevap verdiler, bugün köyümüze gelerek otobüsü köyümüzün meydanına hazırladılar. Biz de köyümüze daha önceden duyurmuştuk, yoğun bir talep var, köylülerimiz mahalle halkı memnun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ilgililerden, ilgilenenlerden, gelen hekimlerden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz mahallem adına ve şahsım adına."

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Kayseri'de yüzlerce kişiye hizmet ulaştırdı. Ayrıca 6 Şubat Depremleri sırasında Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla deprem bölgesinde görev yaparak toplam 15 binden fazla depremzedeye sağlık hizmeti sundu. Kliniğin bu kapsamlı hizmeti sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

