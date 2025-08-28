DOLAR
Gezici Soykırım Müzesi İstanbul'da: Hind Receb anısına 13 meydanda

Gazze'de ailesiyle araçta katledilen 6 yaşındaki Hind Receb anısına kurulan Gezici Soykırım Müzesi, İstanbul'un 13 meydanında 26 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:23
Gezici Soykırım Müzesi İstanbul'da — Hind Receb anısına 13 meydanda sergi

Sergi ve ziyaret detayları

Gazze'de ailesiyle bulunduğu araçta İsrail askerleri tarafından kurşunlanarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Receb'i anmak için oluşturulan Gezici Soykırım Müzesi, İstanbul'un belirli meydanlarında 26 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Müze, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) tarafından hazırlandı ve Üsküdar, Beşiktaş, Eminönü, Bakırköy ve Kadıköy dahil olmak üzere toplam 13 meydanda sergilenecek.

Sergide neler var?

Müzede Hind Receb ve ailesinin içinde bulunduğu, İsrail askerleri tarafından 355 kurşun sıkılan araç sembolize ediliyor. Küçük kızın ambulansla yaptığı telefon görüşmesine ait ses kaydı ise Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak seslendiriliyor. Görseller ve bilgilendirme panoları aracılığıyla Gazze'de yaşanan soykırımın izleri ziyaretçilere aktarılıyor.

TEKDER'in açıklamaları

TEKDER Yönetim Kurulu Üyesi Said Böyük, gezici müze önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada Filistin'de İsrail askerleri tarafından şehit edilen 62 bin kişiden 18 bin 500'ünün çocuk olduğunu söyledi.

Said Böyük konuşmasının devamında Hind Receb için şunları söyledi: Hind Receb'in bulunduğu araca 355 mermiyle ateş ediyorlar. Hind, arabanın içerisinde maalesef şehit oluyor. Cenazesine 12 gün boyunca kimseyi yaklaştırmıyorlar. Bunlar bize hep sayı olarak bahsediliyor ama orada kıyamadığımız binlerce yavrumuz, kardeşimiz var. Bugün burada 5-6 yaşındaki kendi çocuklarımızı hayal edelim. Onların bir parmağı kanasa dünyamız başımıza yıkılır, bütün gündemimiz o olur. Fakat burada sayıların arasında maalesef 355 merminin muhatabı olan yavrularımız var.

Böyük, müzeye vatandaşların ve turistlerin ilgisinin oldukça yüksek olduğunu, insanların yaşanan vahameti böylece daha iyi öğrendiğini belirtti. Gezici Soykırım Müzesi'nin 26 Eylül'e kadar İstanbul'un farklı meydanlarında ziyaretçilere açık kalması planlanıyor.

