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Gıda Analizlerinde Yüzde 0.1 Hassasiyetle Kusurlar Tespit Ediliyor

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, gıda analizlerinde yüzde 0.1 oranında hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:16
Gıda Analizlerinde Yüzde 0.1 Hassasiyetle Kusurlar Tespit Ediliyor

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarından Önemli Açıklamalar

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Yusuf Varlık, son dönemde gerçekleştirilen gıda analizlerinde "yüzde 0.1" hassasiyetinin önemini vurguladı. Varlık, analizlerin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Hassasiyet Nedir?

Yusuf Varlık, "Yüzde 0.1 hassasiyet dediğimiz, bir ürün içerisinde bulunan malzemelerin tespit edilebileceği minimum düzeyi ifade eder. Ancak bu, ürün içinde mutlaka bu oranın bulunduğu anlamına gelmez," diyerek hassasiyetin önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Denetim Süreci

Laboratuvar, il ve ilçe tarım gıda denetçileri tarafından alınan numuneleri titizlikle inceleyerek, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi'ne kaydediyor. Numuneler, barkod sistemiyle laboratuvarlara sevk ediliyor ve analizler başlatılıyor.

Yurt Dışı Hizmetler

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, Azerbaycan, Gürcistan, Hindistan, KKTC, Kuzey İrlanda ve Polonya gibi ülkelerde de analiz hizmeti sunarak, global ölçekte aktif bir rol oynamaktadır.

Yıllık Analiz Sayıları

Düzenli olarak yapılan analiz sayıları oldukça dikkat çekici. Varlık, laboratuvarlarına günlük yaklaşık 100-150 numune geldiğini ve yıllık toplamda yaklaşık 1.4 milyon analiz gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özellikle Bal ve Zeytinyağı Analizleri

Bal ürünlerinde 14 farklı parametre analizi yapıldığını belirten Varlık, zeytinyağlarındaki saflığın ve kalitenin tespitinde kullanılan son teknoloji cihazların işlevselliğine dikkat çekti.

Sonuç olarak, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen analizlerde son derece hassas ve güvenilir bir çalışma yürütmektedir.

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