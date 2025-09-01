Gilgit Baltistan'da Helikopter Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Çilas'ta bölge yönetimine ait helikopter düştü
Dawn gazetesinin haberine göre, Gilgit Baltistan Sözcüsü Faizullah Faraq kazanın Çilas kasabasında meydana geldiğini bildirdi.
Bölge polisinden Abdul Hameed, bölge yönetimine ait helikopterin yeni pistte iniş denemesi sırasında düştüğünü ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Kazanın ardından polis ve arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi; ekipler çalışmaları sürdürüyor.
Kazanın nedeni hakkında henüz detay paylaşılmadı; bazı yetkililer kazanın "teknik hata" nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.