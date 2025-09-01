DOLAR
Gilgit Baltistan'da Helikopter Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Gilgit Baltistan'ın Çilas kasabasında bölge yönetimine ait helikopter yeni piste iniş denemesinde düştü; ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:36
Gilgit Baltistan'da Helikopter Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Gilgit Baltistan'da Helikopter Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Çilas'ta bölge yönetimine ait helikopter düştü

Dawn gazetesinin haberine göre, Gilgit Baltistan Sözcüsü Faizullah Faraq kazanın Çilas kasabasında meydana geldiğini bildirdi.

Bölge polisinden Abdul Hameed, bölge yönetimine ait helikopterin yeni pistte iniş denemesi sırasında düştüğünü ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kazanın ardından polis ve arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi; ekipler çalışmaları sürdürüyor.

Kazanın nedeni hakkında henüz detay paylaşılmadı; bazı yetkililer kazanın "teknik hata" nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.

