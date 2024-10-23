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Giora Eiland'dan Gazze İle İlgili Değerlendirme

General Giora Eiland, Gazze'deki savaşın sürmesinin gerçekliği değiştirmeyeceğini savundu ve dört ana sebep sıraladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:28
Giora Eiland'dan Gazze İle İlgili Değerlendirme

Generaller Planının Fikir Babasından Çarpıcı Değerlendirme

Giora Eiland, İsrail ordusunun eski Operasyonlar Bölümü Başkanı olarak, Gazze'deki savaşın sürdürülebilirliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Eiland, Yedioth Ahronot gazetesinde kaleme aldığı yazıda savaşın 6 ay veya 1 yıl daha sürmesinin Gazze'deki durumu etkilemeyeceğini belirtti.

Gazze Savaşının 4 Nedenle Sona Ermesi Gerekiyor

Eiland, savaşı sona erdirmenin gerekliliğine dair dört temel neden sundu. Öncelikle, bir zamanlar her kaybedilen askerin ardından yasa tutan İsrail halkının artık bu acıyı yeterince hissetmediğini ifade etti.

İkinci olarak, askeri ve ekonomik açıdan zor durumda olan yedek askerler üzerinde büyük bir yük bulunduğuna dikkat çekti. Üçüncü olarak, savaşın maliyetine değinen Eiland, her gün yarım milyar şekele mal olan savaşın sürdürülemez olduğunu vurguladı.

Dördüncü ve son sebep olarak ise, dünya genelinin Gazze'deki savaşı sona erdirmek için çağrıda bulunduğunu belirtti. Eiland, savaşın sürmesi halinde esirlerin öleceğini ve birçok askerin hayatını kaybedeceğini söyledi.

Gazze'nin Yeniden İnşası ve Hamas'la İlişkiler

Eiland ayrıca, Gazze'nin tamamen yıkılmış durumda olduğunu ve yeniden inşa projesi olmadığı sürece Hamas'ın güçlenemeyeceğini ifade etti. Eğer Gazze halkı, yerel yönetimin yeniden inşa sürecindeki engelleri anladığında, bu durum bir isyan yaratabilir.

Tehditlerin Ortadan Kaldırılması

Son olarak, Eiland, savaşıdf, tehditleri ortadan kaldırmanın gerekli olduğunu ve bu yüksek maliyetin de haklı çıkarılabileceğini belirtti. Ancak bu mantığın İsrail hükümeti tarafından benimsenmediğini vurguladı.

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