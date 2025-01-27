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Giresun'da Dikmetaş Göleti Buzla Kaplandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Dikmetaş Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı, doğa severlerin ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:34
Giresun'da Dikmetaş Göleti Buzla Kaplandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Dikmetaş Göleti, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı.

Toplukonak ve Gürpınar köyü sınırlarında, 1800 rakımda bulunan Dikmetaş Yaylası'ndaki bu gölet, DSİ tarafından tarımsal sulama amacıyla inşa edilmiştir.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, göletin yüzeyi adeta bir buz tabakasıyla örtüldü. Bu doğal güzellik, çevresindeki çam ve köknar ağaçlarıyla birlikte beyaz bir manzara oluşturdu.

Buz tutan göleti, doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş tutkunları ziyaret ederek, bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için harekete geçti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki 1800 rakımlı Dikmetaş Yaylası'nda DSİ'nin tarımsal sulama...

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki 1800 rakımlı Dikmetaş Yaylası'nda DSİ'nin tarımsal sulama amacıyla inşa ettiği Dikmetaş Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki 1800 rakımlı Dikmetaş Yaylası'nda DSİ'nin tarımsal sulama...

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki 1800 rakımlı Dikmetaş Yaylası'nda DSİ'nin tarımsal sulama amacıyla inşa ettiği Dikmetaş Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

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