DOLAR
34,89 -0,09%
EURO
36,68 -0,24%
ALTIN
3.011,96 1,13%
BITCOIN
3.536.538,12 -0,06%

Giresun’da Havaya Ateş Açan İki Şahıs Yakalandı

Giresun'un Espiye ilçesinde sosyal medyada havaya ateş açtıkları görüntüleri paylaşan iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:04
Giresun’da Havaya Ateş Açan İki Şahıs Yakalandı

Giresun'da Sosyal Medyada Ateş Açtılar!

Giresun'un Espiye ilçesinde, havaya tabancayla ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Görüntüler Sosyal Medyada Yayılmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonla, ilçe kırsalında tabancayla ateş ederken çekilen videoları online platformlarda paylaşan şahısların kimliği tespit edildi. Ekipler, E.K. ve A.B. isimli bireyleri yakalayarak, olay yerinde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bilgisi alınırken, bu tür davranışların halk arasındaki güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor
2
Kastamonu'da Silahlı Yaralama Olayı: 3 Zanlı Tutuklandı
3
İzmir Bornova'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
4
Giresun’da Havaya Ateş Açan İki Şahıs Yakalandı
5
Libya, Rusya'dan Seyahat Uyarısı Hakkında Açıklama Bekliyor
6
BM, Türkiye'nin Somali ve Etiyopya Arasındaki Rolünü Takdir Etti
7
BM, Türkiye'nin Somali ve Etiyopya Arasındaki Anlaşmadaki Rolünü Takdir Ediyor

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları