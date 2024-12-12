Giresun’da Havaya Ateş Açan İki Şahıs Yakalandı

Giresun'da Sosyal Medyada Ateş Açtılar!

Giresun'un Espiye ilçesinde, havaya tabancayla ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Görüntüler Sosyal Medyada Yayılmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonla, ilçe kırsalında tabancayla ateş ederken çekilen videoları online platformlarda paylaşan şahısların kimliği tespit edildi. Ekipler, E.K. ve A.B. isimli bireyleri yakalayarak, olay yerinde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bilgisi alınırken, bu tür davranışların halk arasındaki güvenliği tehdit ettiği belirtildi.