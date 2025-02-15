Giresun'da Karla Mücadele: 23 Köy Yolu Açılmaya Çalışılıyor

Giresun'da etkili olan kar yağışı, 23 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Karla mücadele çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor.

İl genelinde yaşanan bu olumsuz durumdan en çok etkilenen bölgeler arasında Şebinkarahisar (11 yol), Alucra ve Dereli ilçeleri (her biri 6 yol) yer alıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle yoğun bir mesai harcıyor.

Diğer yandan, Dereli ilçesinin Tamdere köyü bölgesinde yamaçtan kayan kar birikintileri, Dereli-Şebinkarahisar kara yoluna düştü ve geçici aksamalara sebep oldu. Ancak, Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ulaşım kısa sürede normale döndü.

Yetkililer, bu zorlu koşullarda sürücülere araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları, yol koşullarına dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Giresun'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 23 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri yardımıyla çalışma yürütülüyor.