Giresun'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Giresun'da Kaybolma Olayı: Arama Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Giresun'da, serinlemek için babasıyla birlikte girdiği denizde kaybolan çocuk için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Alınan bilgilere göre, Çıtlakkale Mahallesi sahilinde denize giren Celal Derme ve oğlu Toprak Derme, bir süre sonra gözden kayboldu.

Olayın fark edilmesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan baba, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali Serdengeçti Arama Çalışmalarını Takip Ediyor

Arama çalışmaları devam eden Toprak Derme için ekipler seferber oldu. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olay yerinden gazetecilere yaptığı açıklamada, "10 yaşlarında bir çocuğun kayıp olarak arandığını" belirtti. Babanın, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla denizden çıkartıldığını söyleyen Serdengeçti, "Şu an hastanede tedavisi sürüyor. Rabb'im ona şifa versin. Durumu kritik" ifadelerini kullandı.

Vali, arama çalışmalarına katılan personel sayısının 35-36 olduğunu aktararak, "Şu anda denizde 5 dalgıcımız var. Hem Trabzon'dan hem Ordu'dan da takviye dalgıçlarımız geldi. Çocuğumuzu aramaya devam ediyoruz. Hayırlısını diliyorum" dedi.

Giresun'da serinlemek için babası Celal Derme ile Çıtlakkale Mahallesinde girdiği denizde kaybolan Toprak Derme için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti (sol3) bölgede incelemelerde bulundu.

Giresun'da serinlemek için babası Celal Derme ile Çıtlakkale Mahallesinde girdiği denizde kaybolan Toprak Derme için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti (sol3) bölgede incelemelerde bulundu.