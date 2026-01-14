Giresun'da kesintisiz enerji için Çoruh EDAŞ 7/24 sahada

Giresun'da kesintisiz enerji için ekipler kar kış demeden çalışıyor

Giresun’da etkili olan yoğun kar yağışı, elektrik dağıtım şebekesinde olası aksamalara karşı saha ekiplerini alarma geçirdi. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), bölgedeki çalışmalarını hava koşullarına rağmen aralıksız sürdürüyor.

Saha ekipleri 7/24 görevde

Günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle yaşamı olumsuz etkileyen koşullara karşı, Çoruh EDAŞ sahada 7/24 görev yapıyor. Bölgeye, hava şartlarının nispeten elverişli olduğu çevre illerden destek sağlanarak 159 personel ve 82 araç ile arızalara müdahale ediliyor.

Zorlu koşullarda hızlı müdahale

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yolların olduğu noktalarda ekipler, ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde müdahaleleri yaya olarak gerçekleştiriyor. Amaç, oluşabilecek kesintilere mümkün olan en hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak.

Şebeke anlık izleniyor, vatandaşlara uyarı

Teknik ekipler arıza tespit ve onarım çalışmalarını kesintisiz yürütürken kontrol ve bakım faaliyetleri de eş zamanlı sürdürülüyor. Hava koşullarına bağlı risklere karşı şebeke izleme ve müdahale süreçleri anlık olarak takip ediliyor. Yetkililer, can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek her türlü arıza ve şebeke olayının 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesini öneriyor.

GİRESUN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ EKİPLERİ SAHADA 7/24 GÖREV YAPIYOR.