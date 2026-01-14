Giresun'da kesintisiz enerji için Çoruh EDAŞ 7/24 sahada

Çoruh EDAŞ, Giresun’daki yoğun kar yağışına karşı 159 personel ve 82 araçla 7/24 sahada çalışıyor; arızalar 186 Çağrı Merkezi'ne bildirilmeli.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:33
Giresun'da kesintisiz enerji için Çoruh EDAŞ 7/24 sahada

Giresun'da kesintisiz enerji için ekipler kar kış demeden çalışıyor

Giresun’da etkili olan yoğun kar yağışı, elektrik dağıtım şebekesinde olası aksamalara karşı saha ekiplerini alarma geçirdi. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), bölgedeki çalışmalarını hava koşullarına rağmen aralıksız sürdürüyor.

Saha ekipleri 7/24 görevde

Günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle yaşamı olumsuz etkileyen koşullara karşı, Çoruh EDAŞ sahada 7/24 görev yapıyor. Bölgeye, hava şartlarının nispeten elverişli olduğu çevre illerden destek sağlanarak 159 personel ve 82 araç ile arızalara müdahale ediliyor.

Zorlu koşullarda hızlı müdahale

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yolların olduğu noktalarda ekipler, ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde müdahaleleri yaya olarak gerçekleştiriyor. Amaç, oluşabilecek kesintilere mümkün olan en hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak.

Şebeke anlık izleniyor, vatandaşlara uyarı

Teknik ekipler arıza tespit ve onarım çalışmalarını kesintisiz yürütürken kontrol ve bakım faaliyetleri de eş zamanlı sürdürülüyor. Hava koşullarına bağlı risklere karşı şebeke izleme ve müdahale süreçleri anlık olarak takip ediliyor. Yetkililer, can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek her türlü arıza ve şebeke olayının 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesini öneriyor.

GİRESUN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE OLUŞABİLECEK...

GİRESUN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ EKİPLERİ SAHADA 7/24 GÖREV YAPIYOR.

GİRESUN’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE OLUŞABİLECEK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vergi ve SGK Borcunda 'Hesaptaki Tüm Paraya Bloke' Uygulamasına Tepki
2
Osmangazi'de Tuzlama Seferberliği: Karla Mücadele Sürüyor
3
Kayseri Büyükşehir’den Organik Üretim Eğitimi: Doğal Üretim Bahçesi Kullanıcılarına Destek
4
Martı TAG’tan 48 Bin Dilekçe: İzmir’de Paylaşımlı Yolculuk İçin UKOME’ye Başvuru
5
TVHB Başkanı Eroğlu: Matmazel’in Kaybı Kalıcı Önlemlere Dönüşmeli
6
Bursa İtfaiyesi'nden Koç Üniversitesi Personeline 5 Günlük Temel İtfaiyecilik Eğitimi
7
İnegöl Belediyesi 2025’i Değerlendirdi, 2026 Hedeflerini Oylat’ta Belirledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları