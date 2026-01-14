Bursa İtfaiyesi'nden Koç Üniversitesi Personeline 5 Günlük Temel İtfaiyecilik Eğitimi

Bursa İtfaiyesi Koç Üniversitesi personelini eğitti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangın ve afetlere karşı toplumu bilinçlendirme ve saha tecrübelerini yaygınlaştırma hedefiyle üniversitelerle iş birliğini sürdürüyor. Bu kapsamda, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Koç Üniversitesi itfaiye ekibine yönelik ‘Temel İtfaiyecilik Eğitim Programı’ düzenlendi.

Eğitimin süresi ve kapsamı

Eğitim, 5 gün boyunca teorik ve uygulamalı oturumlarla gerçekleştirildi. Program kapsamında çeşitli yangın sınıflarına müdahale yöntemleri, iple erişim ve kurtarma teknikleri ile trafik kazaları ve araç yangınlarına müdahale başlıkları ele alındı.

Uygulamalı uygulamalar ve teknikler

Hortum kullanımı ve söndürme prensipleri, iniş-çıkış sistemleri, sedye ile tahliye uygulamaları, kaza yeri güvenliğinin sağlanması, hidrolik kurtarma ekipmanlarının etkin kullanımı ve yaralı tahliyesi konuları hem teorik hem de sahada uygulanarak öğretildi.

Tatbikat ve senaryo çalışmaları

Sahada karşılaşılabilecek gerçek durumlar senaryolaştırılarak yapılan tatbikatlarda katılımcılar pratik deneyim kazandı. Eğitimlerde itfaiyeciler, özveriyle mücadele ederek yangınları başarılı şekilde söndürdü ve öğrendikleri teknikleri uygulama fırsatı buldu.

