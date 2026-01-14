Kayseri Büyükşehir’den Organik Üretim Eğitimi: Doğal Üretim Bahçesi Kullanıcılarına Destek

Kayseri Büyükşehir’den organik üretim eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte organik tarım ve üretimi yaygınlaştırma çalışmalarına bir yenisini ekledi. Doğal Üretim Bahçesini kullanacaklara yönelik eğitimler, alanında uzman akademisyenler tarafından başlatıldı.

Eğitim programı ve katılımcılar

13-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve Kadir Has Kongre Merkezi'nde başlayan Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na, Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü öğretim üyeleri eğitmen olarak katıldı.

Programa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Türkmen, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, Park Bahçeler İdari İşler Şube Müdürü ve Hobi Bahçeleri Şube Müdür Vekili Hilal Aybak, Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürü Mustafa Acıkan, Hobi Bahçeleri Bakım Şefi Ziraat Mühendisi Abdurrahman Özcan, akademisyenler ve çok sayıda tarımsal üretici katıldı.

Program kapsamında, Park Bahçeler İdari İşler Şube Müdürü ve Hobi Bahçeleri Şube Müdür Vekili Hilal Aybak, eğitmen Prof. Dr. Sancar Bulut'a plaket takdim etti. Eğitim sonunda kursiyerlere katılım belgesi verildi.

Türkmen: Organik tarım sağlık, ticaret ve hobi boyutunda

Mustafa Türkmen, programdaki konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin organik tarım alanında Cırgalan'da 2017 yılında inşa ettiği tesise değindi ve organik tarımın sağlık, ticari ve hobi yönlerini vurguladı. Türkmen, belediyenin organik tarımı destekleme ve teşvik etme çalışmalarına dikkat çekti.

Doğal Üretim Bahçeleri: Sayı, büyüklük ve tahsisler

Doğal Üretim Bahçesi alanında toplam 54 adet bahçe bulunuyor. Bu bahçeler büyüklüklerine göre dağılımı şu şekilde:

19 adet 660 metrekare, 16 adet 475 metrekare ve 19 adet 330 metrekare.

Bu alanlardan 4 adet bahçe, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri’de yetiştirilebilecek ürünler üzerinde çalışma yapmak ve organik üreticilere teknik destek sağlamak amacıyla kullanılıyor. 1 adet bahçe ise Lösev Vakfı'na tahsis edilerek lösemili çocukların toprakla buluşmaları ve organik ürünlere erişimlerinin sağlanması hedefleniyor. 660 metrekarelik bahçeler ise organik tarım ürün sertifikasına sahip üreticilere tahsis edilecek.

Bahçe tahsisleri nasıl yapılacak?

Gerçekleştirilen eğitim programında, 475 metrekare ve 330 metrekarelik bahçelerin tahsisi, verilen eğitimin sonunda yapılacak sınav sonuçlarına göre başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

Puanların eşit olması durumunda öncelik, ÇKS belgesinde sebze üretimi yaptığı görülen kişilere verilecek; eşitliğin devam etmesi halinde ise kura çekimi ile bahçe kullanıcıları belirlenecek. Ayrıca, 2 adet 330 metrekarelik bahçe, üniversitelerin Organik Tarım Bölümü mezunlarına pratik sağlamak amacıyla, aldıkları sınav notlarına göre tahsis edilecek.

Programın amacı; katılımcılara organik tarım hakkında bilgi vermek ve uygulamaya yönelik olarak Doğal Üretim Bahçesi kullanıcılarını belirlemektir.

