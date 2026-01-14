Martı TAG’tan 48 Bin Dilekçe: İzmir’de Paylaşımlı Yolculuk İçin UKOME’ye Başvuru

Martı TAG’tan 48 Bin Dilekçe İzmir UKOME’ye Teslim Edildi

Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği talebi resmileşti

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin hayata geçirilmesi talebiyle İzmir'deki destekçiler tarafından imzalanan 48 bin dilekçeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’ne teslim etti.

Öktem, Türkiye genelinde paylaşımlı yolculuğa yönelik açık bir talep bulunduğunu belirterek, yalnızca İzmir’de 1 milyon TAG kullanıcısı ve 36 bin TAG sürücüsünün paylaşımlı yolculuğu aktif olarak kullandığını ve desteklediğini vurguladı.

Fiilen kullanılan, toplumsal karşılığı olan ve ekonomik değer üreten bu ulaşım modelinin Türkiye’de kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Öktem, "Paylaşımlı yolculuk bugün dünyada 196 ülkede yasal düzenlemelerle uygulanıyor. Bugün paylaşımlı yolculuğun hiç uygulanmadığı ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu nedenle biz de İzmir’de topladığımız 48 bin dilekçeyi, ‘Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin hayata geçirilmesi talebiyle UKOME’ye teslim ettik. Beklentimiz, paylaşımlı yolculuğun Türkiye’de güvenli ve denetimli bir ulaşım alternatifi olarak sistemin parçası haline gelmesi" dedi.

Başvurunun ardından UKOME sürecinin nasıl ilerleyeceği ve yönetmelik çalışmasının hangi takvimle tamamlanacağı kamuoyunun gündeminde olacak.

