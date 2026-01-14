Osmangazi'de Tuzlama Seferberliği: Karla Mücadele Sürüyor
Belediye ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için sahada
Osmangazi Belediyesi, kış şartlarının etkisini artırdığı dönemde ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Amaç, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve günlük yaşamın aksamaması.
Sahaya çıkan belediye ekipleri, şehir merkezi ile köy yollarında eş zamanlı çalışmalar yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle buzlanma riskine karşı her an teyakkuzda.
Çalışmalar kapsamında Çekirge, Mollafenari, Maksem, Alacahırka, Avdancık, Seçköy, Gökçeören, Tuzaklı, Mürseller, Karabalçık, Kirazlı ve Doğancı mahallelerinde kar küreme ve tuzlama operasyonları gerçekleştirildi.
Ekipler, hava şartlarını yakından takip ederek ihtiyaç duyulan bölgelerde tuzlama ve yol güvenliği çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.
