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Giresun'da Kurbanlık Kaçışı: Denizde Yakalandı

Giresun'da denize atlayarak kaçan kurbanlık, balıkçı kulübesinde yakalandı. Aynı durum Bursa'da da yaşandı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 14:48
Giresun'da Kurbanlık Kaçışı: Denizde Yakalandı

Giresun'daki Kurbanlık Kovalamacası

Giresun'da Çıtlakkale Mahallesi Fatih Camisi mevkiinde, kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, yolda bir süre Karadeniz Sahil Yolu'na çıkarak trafiğin ters istikametinde ilerledi.

Kaçışının ardından Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndan denize atlayan kurbanlık, yaklaşık 20 dakika suda kaldı. Daha sonra karaya çıkarak bir balıkçı kulübesine girdi.

Balıkçı Kulübesinde Yakalandı

Kulübenin kapıları kapatılarak içeride bulunan kurbanlık, ihbar üzerine balıkçı barınağına yönlendirilen belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile sakinleştirildi. Aranın ardından sahibinin kamyonetin kasasına bindirdiği kurbanlık, barınaktan götürüldü.

Bursa'da Benzer Bir Olay

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Mesken Mahallesi'nde de benzer bir durum yaşandı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, Selçukbey Caddesi'ne doğru koşarak bir iş yerinin bahçesine girdi.

Burada saksıları ve su şişelerini devirerek kaçan kurbanlık, daha sonra mahallede bir parkta sıkıştırılarak sahipleri tarafından yakalandı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Giresun sahibinin elinden kaçan kurbanlık, kovalamaca sonucu yakalandı. Kamyonetin kasasından...

Giresun sahibinin elinden kaçan kurbanlık, kovalamaca sonucu yakalandı. Kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, bir süre sonra Karadeniz Sahil Yolu'na çıktı.

Giresun sahibinin elinden kaçan kurbanlık, kovalamaca sonucu yakalandı. Kamyonetin kasasından...

Giresun sahibinin elinden kaçan kurbanlık, kovalamaca sonucu yakalandı. Kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, bir süre sonra Karadeniz Sahil Yolu'na çıktı.

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