Giresun'da Restoran Güvenlik Sorumlusuna Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Üç Gözaltı

Giresun'da Silahlı Kavga: Bir Ölü

Giresun'da bir restoranın güvenlik sorumlusunun hayatını kaybettiği silahlı bir kavga meydana geldi. Olay, kent merkezindeki Cumhuriyet Parkı çevresinde yaşandı.

Olayın Gelişimi

30 yaşındaki Reşat Yaramış, tartıştığı Ö.Ö, S.B. ve N.S. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine, Ö.Ö. tabancasıyla Yaramış'a ateş açtı. Yaralanan güvenlik sorumlusuna ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler Yakalandı

Olayın ardından kaçan üç şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.