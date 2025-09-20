Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Çanakçı'ya Metrekareye 306 Kilogram, 10 Kişi Kurtarıldı

Giresun'da sağanak ve heyelan hayatı olumsuz etkiledi

Giresun'un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, bazı yerleşim birimlerinde heyelan ve su baskınlarına yol açtı. Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen heyelan sonrası evlerinden çıkamayan vatandaşlar AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay ve kurtarma çalışmaları

Heyelanın ardından Doğankent Çatak'ta mahsur kalan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgelere nakledildi. Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde su seviyeleri yükselirken, bazı köy yollarının heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilikten uyarılar ve müdahale kapasitesi

Giresun Valiliği, sosyal medya hesaplarından kentte meteorolojik sarı uyarının devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Şu ana kadar en yoğun yağış Çanakçı'da 109,6 milimetre olarak görüldü. AFAD ve ilgili kurumlar 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda. Sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyelerden anonslarla bilgilendirme yapılıyor. Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin."

Heyelanlarda mahsur kalanlar

Valilikten alınan bilgiye göre, Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde yaşanan heyelanlarda toplam 10 kişi kurtarıldı. Doğankent Çatak'ta toprak kayması nedeniyle mahsur kalan 7 kişilik aile tahliye edildi. Görele Haydarlı köyünde büyükbaş hayvanıyla mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Güce ilçesi Tekkeköy Ağaçbaşı Yaylası'nda ise yaylada mahsur kalan 2 kişi, İlçe Özel İdare ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından tahliye edildi.

Çanakçı'da yağış miktarı ve altyapı hasarları

Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, ilçede yaklaşık 14 saati aşkın süredir etkili olan yağışın meteorolojik verilere göre metrekareye 306 kilogram olarak kaydedildiğini bildirdi. Kasım, "Çanakçı deresinde su debisi ciddi şekilde yükselmiş durumda. Şu anda can ve mal kaybı olabilecek bir durum yok. Alt yapımızda hasarlar söz konusu. Heyelanlarımız var, ekiplerimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Serdengeçti'nin değerlendirmesi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Görele ve Çanakçı ilçelerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı ve şu değerlendirmeleri paylaştı: "Son 24 saatte sadece Çanakçı ilçesine 300 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sel ve taşkın gibi durumların oluştuğunu dile getirdim; can kaybı yaşanmaması sevindirici. Bu ihbarların 15'i heyelan, 15'i de sel ve taşkın kaynaklı. Yağış devam ettiği için ihbarlar devam ediyor. Devletimiz 7 gün 24 saat tüm birimleriyle teyakkuz halinde. 908 personelimiz iş başında, 225 aracımız ve 110'da iş makinemiz var."

Serdengeçti ayrıca, "Doğankent Çatak'ta eve yönelik heyelanda 8 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Onlar güvenli alana nakledildi. Bir vatandaşımız aracı içerisinde sel nedeniyle mahsur kalmıştı, onlar da güvenli alana nakledildi. Pazar'a kadar yağış devam edecek. Vatandaşlarımız dere yataklarından uzak durmalılar. Güvenli alanlarda bulunmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle yüksek yağışlarda olumsuzluk olmamasının sebeplerinden birisi de yapılan risk azaltma çalışmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Ulaşım ve devam eden çalışmalar

Vali Serdengeçti, kentte 20 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, yolların yeniden açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. İl genelinde yağışlar aralıklarla devam ediyor ve yetkililer vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyarıyor.

