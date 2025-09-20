Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Doğankent'te 8 Kişi Kurtarıldı

Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Giresun'un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yaşamı zorlaştırdı. Bölgede derelerde su seviyeleri yükselirken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Doğankent'te heyelan ve kurtarma çalışmaları

Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen heyelanda, bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı.

Görele, Çanakçı ve Doğankent'teki derelerdeki yükselen su seviyeleri nedeniyle yetkililer tedbir çağrısında bulundu ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Valilikten uyarılar ve müdahale detayları

Giresun Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden kentte meteorolojik sarı uyarının devam ettiğini duyurdu. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği bildirildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 'Şu ana kadar en yoğun yağış Çanakçı'da 109,6 milimetre olarak görüldü. AFAD ve ilgili kurumlar 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda. Sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyelerden anonslarla bilgilendirme yapılıyor. Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin.'

Yetkililer, vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları, trafikte dikkatli olmaları ve riskli elektrik tesisatı işlerini ileri bir tarihe bırakmaları konusunda uyardı.