Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Toplam 10 Kişi Kurtarıldı

Giresun'da etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiledi; heyelanlar nedeniyle 10 kişi kurtarıldı, derelerde su seviyesi yükseldi ve bazı köy yolları kapandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 09:50
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Toplam 10 Kişi Kurtarıldı

Giresun'da Sağanak ve Heyelan Etkili Oldu

Giresun'un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar sonucu derelerde su seviyeleri yükseldi, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Çatak Köyünde Heyelan ve İlk Kurtarma

Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen heyelan sonrası, evlerinden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçelerdeki Diğer Müdahaleler ve Tahliyeler

Valilikten alınan bilgilere göre yağışların ardından Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde de heyelanlar görüldü. Doğankent Çatak'ta toprak kayması nedeniyle mahsur kalan 7 kişilik aile tahliye edildi. Görele ilçesinde derelerin yükselmesi nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamıyor; Haydarlı köyünde büyükbaş hayvanıyla mahsur kalan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Güce ilçesi Tekkeköy Ağaçbaşı Yaylası'nda meydana gelen heyelanda mahsur kalan 2 kişi, İlçe Özel İdare ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından tahliye edildi. Böylece ilçelerde toplam 10 kişi kurtarılmış oldu.

Valilik ve AFAD Uyarıları

Giresun Valiliği sosyal medya hesaplarından kentte meteorolojik sarı uyarının devam ettiğini duyurdu. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği bildirildi. Valiliğin paylaştığı verilere göre, şu ana kadar en yoğun yağış Çanakçı'da 109,6 milimetre olarak kaydedildi.

AFAD ve ilgili kurumlar, 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda bulunuyor. Sosyal medya ve belediyeler aracılığıyla bilgilendirme yapılıyor.

Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizinizi erteleyin uyarıları vatandaşlarla paylaşıldı.

Hasar ve Ulaşım

İlçelerdeki heyelanlar sonucu bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı, derelerdeki yükselen su seviyelerinin bölge halkını olumsuz etkilediği bildirildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor ve vatandaşlardan yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında biletsiz kişileri stada sokan şüpheli tutuklandı
2
Üsküdar'da Kamyonet İş Yerine Çarptı
3
Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Milas'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
5
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Toplam 10 Kişi Kurtarıldı
6
Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi
7
Kayseri'de Zabıt Katibine 6 Yıl Hapis: Teminat Ödemelerini Zimmetine Geçirme İddiası

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek