Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Toplam 10 Kişi Kurtarıldı

Giresun'da Sağanak ve Heyelan Etkili Oldu

Giresun'un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar sonucu derelerde su seviyeleri yükseldi, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Çatak Köyünde Heyelan ve İlk Kurtarma

Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen heyelan sonrası, evlerinden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçelerdeki Diğer Müdahaleler ve Tahliyeler

Valilikten alınan bilgilere göre yağışların ardından Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde de heyelanlar görüldü. Doğankent Çatak'ta toprak kayması nedeniyle mahsur kalan 7 kişilik aile tahliye edildi. Görele ilçesinde derelerin yükselmesi nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamıyor; Haydarlı köyünde büyükbaş hayvanıyla mahsur kalan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Güce ilçesi Tekkeköy Ağaçbaşı Yaylası'nda meydana gelen heyelanda mahsur kalan 2 kişi, İlçe Özel İdare ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından tahliye edildi. Böylece ilçelerde toplam 10 kişi kurtarılmış oldu.

Valilik ve AFAD Uyarıları

Giresun Valiliği sosyal medya hesaplarından kentte meteorolojik sarı uyarının devam ettiğini duyurdu. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların beklendiği bildirildi. Valiliğin paylaştığı verilere göre, şu ana kadar en yoğun yağış Çanakçı'da 109,6 milimetre olarak kaydedildi.

AFAD ve ilgili kurumlar, 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda bulunuyor. Sosyal medya ve belediyeler aracılığıyla bilgilendirme yapılıyor.

Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizinizi erteleyin uyarıları vatandaşlarla paylaşıldı.

Hasar ve Ulaşım

İlçelerdeki heyelanlar sonucu bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı, derelerdeki yükselen su seviyelerinin bölge halkını olumsuz etkilediği bildirildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor ve vatandaşlardan yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.