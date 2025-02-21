Giresun'da Silahlı Tartışma: Bir Kişi Yaralandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:15
Giresun'da Silahlı Tartışma: Bir Kişi Yaralandı

Giresun'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşanan dramatik bir olayda, bir kişi husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Şehit Oğuz Türüdü Caddesi'nde meydana gelen olayda, A.A. ile husumetlisi A.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışma Silahın Kullanılmasıyla Sonuçlandı

Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.A., tabancayla üç el ateş ederek A.Y.'yi vurdu. Yaralı A.Y., olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından hemen Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin hemen ardından A.Y., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlı Polisi Kaçmaya Çalıştı

Olayın ardından, bölgeden kaçmaya çalışan A.A., hızlı bir şekilde harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay esnasında yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntüler, olayın aydınlatılmasına önemli katkı sağladı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi, tartıştığı husumetlisini silahla vurarak yaraladı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi, tartıştığı husumetlisini silahla vurarak yaraladı.

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