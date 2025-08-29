DOLAR
Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Giresun'da jandarma operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı; evlerde 161 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik hap ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:31
Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilenler

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ve Bulancak Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan aramalarda şüpheliler Y.K. ve D.G.'nin evleri didik didik arandı.

Aramalarda 161 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik hap ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe Y.K. tutuklanırken, D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

