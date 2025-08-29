Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Operasyon ve ele geçirilenler
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ve Bulancak Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan aramalarda şüpheliler Y.K. ve D.G.'nin evleri didik didik arandı.
Aramalarda 161 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik hap ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe Y.K. tutuklanırken, D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.