Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında üç şüpheliyi yakaladı.
Operasyon Detayları
Gözaltına alınan şüpheliler: F.D, H.D. ve T.A.
Şüphelilerin üzerinde ve ele geçirilenler: 412,63 gram sentetik uyuşturucu, 180,3 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 276 gram aseton ve 14 uyuşturucu hap.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.D. ve T.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.