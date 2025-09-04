DOLAR
Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı; çok miktarda sentetik uyuşturucu ve malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:35
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında üç şüpheliyi yakaladı.

Operasyon Detayları

Gözaltına alınan şüpheliler: F.D, H.D. ve T.A.

Şüphelilerin üzerinde ve ele geçirilenler: 412,63 gram sentetik uyuşturucu, 180,3 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 276 gram aseton ve 14 uyuşturucu hap.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.D. ve T.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

