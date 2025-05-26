Giresun'da Yaşlı Kadından Örnek Davranış: Yolda Bulduğu Altın Bilekliği Teslim Etti

Giresun'da Altın Bilekliği Teslim Eden Hatun Demiray

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, 83 yaşındaki Hatun Demiray, yolda bulduğu yaklaşık 30 bin lira değerindeki altın bilekliği belediye görevlilerine teslim etti. Yağlıdere'de alışveriş için bulunan Demiray, Sağsıağzı Caddesi'nde yerde duran bilekliği fark etti.

Bilekliği Sahiplerine Ulaştırma Arzusu

Yolda bulduğu bilekliği hemen Yağlıdere Belediyesi görevlilerine ulaştıran Demiray, altın bilekliğin sahibinin kısa sürede bulunmasını umduğunu belirtti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah kısa süre içinde sahibine ulaşır. Ben vatandaşlık ve insanlık görevimi yerine getirdim. Bunun için çok mutluyum" dedi.

Bu davranışıyla örnek olan Hatun Demiray, toplumsal değerlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 83 yaşındaki Hatun Demiray, yolda bulduğu yaklaşık 30 bin lira değerindeki altın bilekliği belediye görevlilerine ulaştırdı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 83 yaşındaki Hatun Demiray, yolda bulduğu yaklaşık 30 bin lira değerindeki altın bilekliği belediye görevlilerine ulaştırdı.