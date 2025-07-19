Giresun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü

Giresun'un Piraziz ilçesinde üzücü bir trafik kazası yaşandı. İki tır ve üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Karadeniz Sahil Yolu'nun ilçe girişinde meydana gelirken, Muhittin Deniz (62) idaresindeki tır, trafik ışıklarında bekleyen S.S.'nin kullandığı tıra ve C.Ç. Kaza sonucunda tır, şiddetli çarpmanın etkisiyle aynı yöndeki iki otomobile daha çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri derhal sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü Muhittin Deniz, ekipler tarafından kurtarıldı; ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan kaza sonrası tırın kabininin yerinden ayrılarak dorse üzerinde kaldığı gözlemlendi. Giresun'un Piraziz ilçesinde 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giresun'un Piraziz ilçesinde 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucunda tır, şiddetli çarpmanın etkisiyle aynı yöndeki iki otomobile daha çarparak zincirleme kazaya neden oldu.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri derhal sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü Muhittin Deniz, ekipler tarafından kurtarıldı; ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Öte yandan kaza sonrası tırın kabininin yerinden ayrılarak dorse üzerinde kaldığı gözlemlendi.
Giresun'un Piraziz ilçesinde 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Giresun'un Piraziz ilçesinde 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.