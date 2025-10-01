Giresun Şebinkarahisar'da Oğlu Tarafından Silahla Vurulan Baba Öldü

Olayın Detayları

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Bülbül Mahallesi'nde, aralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.

Olayda tarafların kimlikleri Sedat A. (47) ve oğlu M.C.A. (17) olarak kaydedildi.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine M.C.A., üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile babasına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından Sedat A., Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

M.C.A. olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

