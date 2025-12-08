Girişimci Kadınlar Siber Şiddete 'Dur' Dedi: TOBB Bursa Semineri

TOBB Bursa ve Uludağ Soroptimist’ten dayanışma ve farkındalık çağrısı

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 'Siber Şiddet' semineri, kadınların ve çocukların dijital ortamdaki güvenliğine dikkat çekti. Etkinlik, Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde ve Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında gerçekleştirildi.

Programa TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen ve İcra Komitesi üyeleri, Uludağ Soroptimist Kulübü Başkanı Hanife Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Nurgül Duran, kadın muhtarlar, kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kadın katıldı.

Ortak hedef: Kadının güçlenmesi toplumun güçlenmesi

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hanife Yeşil, iki kurumun amacının kadınların potansiyelini açığa çıkararak toplumsal dönüşüme katkı sunmak olduğunu vurguladı. Yeşil, kadınların ekonomik ve sosyal alanlarda güçlenmesinin, fırsat eşitliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Bir kadının güçlenmesi, bir ailenin, bir mahallenin ve nihayetinde bir toplumun güçlenmesidir" diye konuştu. Lansmanı yapılan "Mahalle Mahalle, Köy Köy Güçleniyoruz" projesinin de kadınların ihtiyaçları doğrultusunda şekilleneceğinin altını çizdi.

Siber tehditlere karşı en güçlü kalkan: Bilinçli anneler

Sabriye Şen, konuşmasında 5 Aralık tarihinin Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümü olduğunu hatırlatarak, kadın hakları mücadelesinin kahramanlarını andı. Şen, siber şiddetin dijitalleşen dünyada giderek görünürleşen ciddi bir tehdit olduğunu belirtti ve özellikle çocukların güvenliği açısından annelerin bilinçlenmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. "Bilinçli bir anne hem kendi haklarının farkında olan hem de çocuğunun güvenliğini sağlayabilen en güçlü rehberdir" ifadelerini kullandı.

Uzman sunumları: Belirtiler, haklar ve başa çıkma yolları

Açılış konuşmalarının ardından Avukat Sezgi Özer ve Psikolojik Danışman Ayça Bolten Ülkü "Siber Şiddetin Belirtilerini Gör, Göz Ardı Etme, Güçlenmenin Yollarını Tanı" başlıklı sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi. Sunumlarda siber şiddetin tanımı, belirtileri, dijital izler, hak arama yolları ile bu durumun yol açtığı psikolojik etkiler ve aile için farkındalık konuları ele alındı. Ayrıca mağdurların sahip olduğu hukuki haklar ve psikolojik destek yöntemleri aktarıldı.

Yeni proje: Mahalle Mahalle, Köy Köy Güçleniyoruz

Seminerin devamında Uludağ Soroptimist Kulübü tarafından hayata geçirilen "Mahalle Mahalle, Köy Köy Güçleniyoruz" projesinin lansmanı yapıldı. Proje Direktörü Meltem Bilmiş, saha odaklı projenin hedeflerini ve kadınların yerelde güçlendirilmesine yönelik planlanan faaliyetleri katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, kadınların dijital güvenliği ve toplumsal güçlenme konularında farkındalığı artırmayı ve yerel düzeyde adımlar atılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

