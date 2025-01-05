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Gizem Çimen'in Tezinden İlham Alarak Kurduğu Çiftlik, Ordu'da Tarıma Taze Bir Soluk Getirdi

Gizem Çimen, üniversitedeki tezinden esinlenerek Ordu'da çiftlik kurdu ve aile desteğiyle tarım sektöründe başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 13:06
Gizem Çimen'in Tezinden İlham Alarak Kurduğu Çiftlik, Ordu'da Tarıma Taze Bir Soluk Getirdi

Gizem Çimen'in Çiftlik Hikayesi

Ordu'da tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Gizem Çimen, üniversitede hazırladığı tezle hayatını değiştirerek bir çiftlik kurdu.

Eğitim ve İlk Adımlar

28 yaşındaki genç girişimci, Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'ndan mezun olduktan sonra, tarım ve hayvancılık sektöründeki yapısal sorunlara odaklanan bir tez yazdı.

Çimen, yaklaşık 5 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Keçi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesine başvurdu ve 21 keçi sahibi oldu. Ailesinin desteği ile Fatsa ilçesi Küçükkoç Mahallesi'nde kiraladığı arazide çiftlik kurdu.

Çiftlikteki Hayvanlar ve Aile İlişkileri

Şu anda çiftlikte 30 keçi, 6 büyükbaş hayvan ve birçok tavuk, kaz, hindi ve ördek barındıran Çimen ailesi, doğal ürünler üreterek geçimlerini sağlamaktadır. Gizem Çimen, çiftlikteki emeklerinin karşılığını alarak, inek sütünden peynir, tereyağı ve yoğurt ile tavuk ve ördek yumurtaları satarak kazanç elde ettiklerini belirtiyor.

Burada en önemlisi aile çiftliği olması çünkü annem, babam olmasaydı ben bu destekleri alsam dahi bu kadar başarılı olamazdım. Arkamda onlar var, asıl işi yürüten onlar,” diyen Çimen, çalışkan bir ekip olarak ürünlerinin kalitesine kavuşmasında aile desteğinin önemine vurgu yaptı.

Gelecek Vizyonu

Genç girişimci, çiftliğini daha da büyütmek amacıyla çalışmalara devam ediyor ve bu konuda destek beklediğini dile getiriyor. 63 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Ahmet Çimen, kızının hayvancılık üzerine çalışma fikrini desteklediğini belirterek, birlikte geçirdikleri zamanın kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.

Çimen’in annesi İlknur Güneş Çimen ise, "Bunları yapabilme olanağı sağlayan devletimize teşekkür ederiz. İnanın bana şehre gitmek istemiyorum," diyerek kırsalda yaşamaktan ne denli mutlu olduğunu dile getirdi. 19 yıl İstanbul'da yaşamış olan Güneş, şimdi doğal yaşamın kıymetini anladığını dile getiriyor.

Üniversitede tarım ve hayvancılık sektörünün yapısal problemlerine yönelik hazırladığı tezden...

Üniversitede tarım ve hayvancılık sektörünün yapısal problemlerine yönelik hazırladığı tezden etkilenen Gizem Çimen (ortada), anne ve babasının desteğiyle Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Küçükkoç Mahallesi'nde kiraladığı arazide çiftlik kurdu.

Üniversitede tarım ve hayvancılık sektörünün yapısal problemlerine yönelik hazırladığı tezden...

Üniversitede tarım ve hayvancılık sektörünün yapısal problemlerine yönelik hazırladığı tezden etkilenen Gizem Çimen (ortada), anne ve babasının desteğiyle Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Küçükkoç Mahallesi'nde kiraladığı arazide çiftlik kurdu.

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