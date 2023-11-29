Gizli tanık Seçil Erzan’ın parasını İsviçre’ye kaçıran bankacıyı açıkladı

Seçil Erzan’ın çantacısı Ali Yörük: Ben de dolandırıldım

Seçil Erzan’ın saadet zincirinde önemli bir rol oynayan ve para dolu çantaları taşıyan Ali Yörük, tutuklandığı gün verdiği ifadede kendisinin de Erzan tarafından kandırıldığını savundu. Erzan’ın kendisine Fatih Terim’in de yatırım yaptığı bir fon olduğunu söylediğini belirten Yörük, 5 milyon TL’lik senet karşılığında Erzan’a elden para verdiğini anlattı.

Çeviker çifti de çantayla para vermişti

Seçil Erzan, 2023 yılı mart ayında kendisine güvenen ve yatırım yapmak isteyen İnci Çeviker ve eşi Bülent Çeviker’e “Bankanın para toplama aracı firmasından Ali Bey gelecek, parayı ona teslim edin” dedi. Çeviker çifti de bankadaki hesaplarından 2 milyon 200 bin dolar çekerek Erzan’ın gönderdiği Ali Yörük’e elden verdi. Erzan ve Yörük, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak yargılanmaya başladılar.

Ali Yörük: Erzan’a yardımcı olmadım

Çorlu’da bir otomotiv bayisinin satış müdürü olan Ali Yörük, tutuklandığı gün verdiği ifadesinde şunları söyledi: “17 yıl önce Çorlu’daki Denizbank şubesine kredi çekmek için gittiğimde Seçil Erzan’ı gişe memuru olarak tanıdım. Sonra işten ayrıldım. Bana ne iş yapacağımı ve ne kadar param olduğunu sordu. Tazminatımı aldığımı ve borsada bir miktar paramın olduğunu söyledim. Bu paraları kendisine vermemi ve bana fazla para kazandıracağını şöyledi. ‘Araba işi gibi düşün, kâr edeceğiz’ dedi. İki bankadan kredi çektim. Tanıdıklarımdan borç aldım. Toplamda 5 milyon TL parayı 1.5 yıl önce Florya’da Erzan’a elden teslim ettim.

Aradan 3-4 ay kadar süre geçti. Paramı istiyordum. Kendisi bana ‘Bu öyle hemen paranı çekebileceğin bir fon değil, çekersen zarar edersin’ diyerek oyaladı. Aradan bir yıl kadar süre geçti. Bana 5 milyon TL olarak teslim ettiğim paranın 100 milyon TL olduğunu söyledi. Fonda Fatih Terim’in olduğunu söyledi. Bana 5 milyon TL bedelli senet verdi. Senedi alınca paramın gelmesini bekledim. Daha sonra tutuklandı. Senetle paramı tahsil edebileceğimi düşündüğüm için suç duyurusunda bulunmadım. Hatta avukatım da senedi icraya koydu.

Seçil Erzan’a yardımcı olmadım. Kendisine en fazla çantamı arabaya koy dediğinde yardımcı olmuşumdur. Onun dışında Erzan’la ortak hiçbir fiilim olmadı.”

Seçil Erzan’ın parasını yurtdışına kaçıran çantacı Ali Yörük’ün izi Bulgaristan’da

Seçil Erzan’ın saadet zincirinde paraları toplayan ve yurtdışına kaçıran Ali Yörük, ağabeyi Atilla Yörük ve eşi Aslı Yörük hakkında kara para aklama suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Yörük’ün sık sık Bulgaristan’a gittiğini ve geri döndüğünü belirledi. Ali Yörük’ün bu seyahatlerinin Seçil Erzan’ın paralarını yurtdışına çıkarmak için yapıldığı şüphesi var.

Arda Turan’ın kardeşi de çantayla para verdi

Denizbank müfettişleri, Seçil Erzan’ın paralarını nasıl topladığını ve dağıttığını ortaya çıkaran bir rapor hazırladı. Rapora göre, Arda Turan 2006 yılında Denizbank’ta ilk hesabını açtı. 8 Nisan 2023’te Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile birlikte bankanın genel müdürlüğüne giderek Seçil Erzan’a 15 milyon dolar verdiğini, ancak 7.5 milyon dolar alacağının kaldığını söyledi. Paraları genellikle Astoria İş Merkezi’nin önünde Seçil Erzan’a elden teslim ettiğini anlattı. Banka, Arda Turan ile 11 Nisan’da ikinci bir toplantı daha yaptı. Bankanın yaptığı incelemelere göre, Arda Turan 25 Kasım 2022’de kardeşi Okan Turan’ın hesabına para transferi yaptı. Bu para da Okan Turan tarafından bankadan çekilerek dışarıya çıkarıldı. Okan Turan 29 Kasım’da Levent’teki şubeye gelerek 1 milyon 136 bin dolar daha çekti. Bankanın güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Okan Turan bu parayı “Ali Yörük olduğu sanılan kişiye” şubenin girişindeki holde çanta içinde verdi. Bu kişi de parayı alarak dışarı çıktı.

Erden Timur’un da parası var

Raporda, Arda Turan’ın Seçil Erzan’a göndermek için hesabından çektiği nakit para ve kredi miktarları da yer alıyor. Rapora göre, Arda Turan 2 Aralık 2022’de 33 milyon 800 bin lira ihtiyaç kredisi aldı. Bu parayı 1 milyon 790 bin dolara dönüştürdü. Ayrıca Erden Timur’dan da 700 bin dolar geldi. Arda Turan toplam 2 milyon 490 bin dolarlık bu parayı kardeşi Okan Turan’ın hesabına aktardı. Okan Turan da bankaya giderek bu parayı çekti. Rapora göre, banka bu işlemler için de kamera kayıtlarını inceledi ve görüntülere göre bu para da Okan Turan tarafından çanta içinde bankadaki Ali Yörük’e verildi ve Ali Yörük bankadan parayı bu çanta ile çıkardı.

Gizli tanık: Eşimin dayısı Seçil Erzan’la ilişkisi var

Seçil Erzan davası başladıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeye Silivri Cezaevi’nden bir mektup geldi. Mektubu yazan kişi başka bir suçtan tutuklu olan bir mahkumdu ve Seçil Erzan’ın kayıp paralarının nerede olduğunu bildiğini iddia ediyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrılan bu kişi, gizli tanık olmak istediğini söyledi. Gizli tanık ifadesinde, “Eşimin dayısı bir bankanın eski şube müdürüdür. İşten çıkarılmıştır ama birdenbire zenginleşmiştir. Seçil Erzan’la aşk yaşamaktadır. Sık sık yurtdışına uzun süreli seyahatler yapmaktadır. İki kişi daha var. Topladıkları paraları İsviçre’ye götürdüler. Eşimin dayısı soruşturulursa paranın izine ulaşılabilir” dedi.