Gizligider: Kuraklık Tehlikesi Çok Ciddi — Nevşehir İçme Suyu Projesiyle 2065'e Güvence

Gizligider: Kuraklık Tehlikesi Çok Ciddi

Nevşehir'de İçme Suyu İsale Hattı incelemesi ve uyarılar

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, yaşanan kuraklıkla ilgili değerlendirmesinde, "Gerçekten tehlike son derece ciddi. Günbegün bizden adeta daha hızlı koşan bir tehlikeyle mücadele etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gizligider, beraberindeki Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Feyzi Akgün ile birlikte, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Cevher Dudayev Mahallesi'nde geçen yıl yapımına başlanan İçme Suyu İsale Hattı 1. Kısım Projesi çalışmalarını inceledi.

Gazetecilere bilgi veren Gizligider, içme suyundaki kayıp-kaçakların önlenmesine yönelik çalışmaları anlattı ve Nevşehir'in son 30 yılın en az yağış alan yılını geçirdiğini vurguladı.

Ülke genelinde hem orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini hem de kuraklığa karşı çözüm ürettiklerini söyleyen Gizligider, devletin tüm tedbirleri aldığını ve gerekli desteklerin verildiğini kaydetti. Suyun kendileri için en büyük gündemlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Gizligider, konuşmasında şu noktalara değindi: "Artık farklı bir noktaya doğru gidiyoruz. İçme suyundan tarımsal sulamaya, nemin kaybolması dolayısıyla yaşanan yangınlardan onlarca farklı alana doğru ilerletebiliriz." Bakanlık ve DSİ Genel Müdürlüğü olarak yerel idarelerle yeni bir atılım başlatıldığını, öncelikli hedefin açık olan hatların kapatılması olduğunu belirtti.

Nevşehir'de kayıp-kaçak oranının %33 civarında olduğunu aktaran Gizligider, Nevşehir'in son 30 yıllık aldığı yağışla bu yıl aldığı yağış arasındaki farkın %40 olduğunu ifade etti. Türkiye genelinde ortalamanın %26 olduğunu, Karadeniz'in bu oranı yükselttiğini, İç Anadolu'da yine yaklaşık %40 düşüş görüldüğünü ve yer yer güneye inilince bu oranın %65 civarına çıktığını söyledi.

Gizligider, uyarısını şu sözlerle sürdürdü: "Yüzde 40 yağış düşmesi bir felaketin habercisidir. O yüzden her birimiz bireysel hayatımızda, sanayide ve tarımda içme suyu şebekesinde artık yeni tedbirler almamız lazım."

Ayrıca, "Artık deniz suyunu arıtma ve içme suyu tedarikine doğru iş gidiyor. Artık yoğun talep tarımsal sulamadan öte, içme suyuna doğru dönüyor." şeklinde değerlendirme yaparak yeni dönemin zorunluluklarına dikkat çekti.

Gizligider, isale hattı projesiyle Nevşehir'de kasım ayı itibarıyla içme suyunun verileceğini, suyun kalitesinin artacağını ve kentin 2065 yılına kadar içme suyu probleminin olmayacağını söyledi.

Kurban Bayramı sonrasında ortaya çıkan yeni şap türü nedeniyle alınan tedbirlerle kapatılan hayvan pazarlarının da yeniden açılacağını belirten Gizligider, Nevşehir hayvan pazarının kısa sürede açılacağını kaydetti.