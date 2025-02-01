GKRY Basınından Hükümete Sert Eleştiri: 'İsrail'e Egemenlik Devri' Mi?

CyprusMail gazetesi, GKRY hükümetini Larnaka Havalimanı'ndaki İsrail güvenlik varlığı nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 22:42
GKRY Basınından Hükümete Sert Eleştiri: 'İsrail'e Egemenlik Devri' Mi?

GKRY Basınından Hükümete Sert Eleştiri

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan CyprusMail gazetesi, Larnaka Havalimanı'ndaki İsrail varlığıyla ilgili olarak Rum hükümetine yönelik "İsrail'e egemenlik devri" eleştirisinde bulundu.

Hükümetin Sessizliği Endişelere Neden Oluyor

Gazetede, "Bizim görüşümüz: Hükümetin, İsrail güvenlik varlığına ilişkin sessizliği endişelere yol açıyor" başlığıyla yayımlanan makalede, Larnaka Havalimanı'ndaki gelişmelere dikkat çekildi. Hükümetin bu durumu başarıyla halı altına süpürdüğü iddia edildi.

Bölgedeki çok sayıda cephesi bulunan İsrail'in güvenlik personelinin Larnaka Havalimanı'nda devriye gezmesi ve hava trafiğini yönlendiren kuleye erişiminin "akılsızca" bir durum olduğu değerlendirildi. Bu durumun, "İsrail'e egemenlik devri" anlamına geldiği ifade edildi.

Hükümetin Öncelikleri Sorgulanıyor

Makalede, "Hükümetimiz, İsrail güvenliğinin birinci önceliğinin kendi vatandaşlarını korumak olduğunu ve bu sebeple Kıbrıs'a zarar verecek eylemlerde bulunabileceğini düşünmedi mi?" sorusu yöneltilerek, hükümetin konudaki sessizliği eleştirildi.

GKRY hükümetinin, Larnaka Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol kulesi ve çevresindeki İsrail güvenlik personeli varlığına dair raporları yalanlamamasının kötüye işaret olduğu vurgulandı. Kıbrıs'ın ana havalimanının güvenliğinin başka bir devletin güvenlik güçlerine teslim edildiği ifade edildi.

AKEL'in Soru İşaretleri

Ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL), Larnaka ve Baf havalimanlarıyla ilgili hükümete meşru sorular yönelttiği hatırlatıldı. "Hükümetin İsraillilerin havaalanlarının güvenliğine kendi personelleriyle katılımıyla ilgili olarak AKEL'in sorularına sessiz kalması şüphelidir ve vatandaşların endişesini artırmaktadır. İsrail yetkilileri, ülkenin herhangi bir havaalanının güvenliğiyle ilgili konularda herhangi bir katılım talebinde bulundu mu? Eğer bulundularsa, hükümetin onlara yanıtı ne oldu?" ifadeleriyle konunun ciddiyeti vurgulandı.

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