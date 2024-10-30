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GKRY'deki AKEL Partisi'nden AB'ye Acil Çağrı

GKRY'nin AKEL Partisi, AB'den İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almasını istedi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:02
GKRY'deki AKEL Partisi'nden AB'ye Acil Çağrı

GKRY'deki AKEL Partisi'nden Avrupa Birliği'ne Çağrı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik önemli bir açıklama yaparak, "İsrail ile mevcut ortaklık anlaşmasını askıya al" talebinde bulundu.

İsrail Meclisi'nin Tartışmalı Kanunu

AKEL'in yaptığı basın açıklamasında, İsrail Meclisi tarafından onaylanan ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile her türlü irtibatı yasaklayan kanun eleştirilerek, bu düzenlemenin Filistin topraklarında milyonlarca mülteciyi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakacağı iddia edildi.

Filistinli Mültecilerin Durumu

Onaylanan bu kanunun, Filistinli mültecilere yönelik bir ceza olduğu belirtilirken, "Bu düzenlemeler, BM'ye ve diğer ilgili kurullara karşıda saldırıları artırma niteliğindedir" denildi. Ayrıca, Lübnan'daki BM Barış Gücü ve Kızılhaç'a yönelik saldırıların da devam edeceği vurgulandı.

Uluslararası Toplum Müdahale Etmeli

Açıklamada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair fotoğraflara yer verildi. "İsrail'in cezasız kalmasına son verilmelidir. Uluslararası toplum, İsrail'in soykırım politikasının cezasız kalmasına seyirci kalmamalıdır. AB, Filistin halkının insan haklarını çiğneyen İsrail’in AB ile olan Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalıdır" şeklinde ifadeler yer aldı.

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