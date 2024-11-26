Gladyatör 2'deki Sansür: Hollywood'da Filistin Destekçilerine Yönelik Baskılar Artıyor

Filistin-Mısır asıllı kadın oyuncu May Calamawy, Gladyatör 2 filminde önemli bir kadın karaktere hayat vermesi planlanırken, Filistin'e verdiği destek nedeniyle sahnelerinin neredeyse tamamen kesilmesiyle büyük tepki topladı. Ridley Scott’ın efsanevi filminden 24 yıl sonra çıkan bu yapım, Hollywood’daki politik baskıları yeniden gündeme getiriyor.

ABD'de yaşayan Calamawy'nin, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı duruşu nedeniyle filmin dağıtımı sırasında sahnelerinin kısıtlandığı anlaşıldı. Projenin tanıtımında önemli bir yere sahip olduğu belirtilen karakterinin, film çıktığında sessiz ve arka planda kalan sahnelerle sınırlı kalması, sanat dünyasında sansürün nasıl işlediğini gözler önüne serdi.

Hollywood'da Sansür Sorunları

Bu sansür, Hollywood'daki politik atmosferin ve stüdyo sahiplerinin tutumlarının etkili olduğu iddialarını yeniden canlandırdı. Paramount Pictures'ın, İsrail'e yaptığı finansal destek, yapılan değişikliklerin politik bir karar olduğu tartışmalarını körükledi.

Calamawy'nin durumu, sadece bireysel bir sansür örneği değil, aynı zamanda Filistin'e destek veren sanatçıların Hollywood'da karşılaştığı sistematik baskının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Benzer Olaylar Süreklilik Arz Ediyor

Benzer bir sorun, Melissa Barrera için de yaşandı. Barrera, Çığlık 7 filminde, sosyal medyada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Olay, Hollywood'da ifade özgürlüğünün kısıtlandığına dair tartışmaları alevlendirdi.

Sportif ve Müzikal Dünyada Baskılar

Bu baskılar sinema ile sınırlı kalmıyor. Karim Benzema gibi spor dünyasındaki isimler de benzer muamelelere maruz kalıyor. Benzema, Gazze’deki insani krizi destekleyen paylaşımlarından ötürü Fransa İçişleri Bakanı tarafından suçlamalara uğradı. Bu durum, ifade özgürlüğü hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Aynı şekilde, Anwar El Ghazi gibi futbolcular, Filistin yanlısı paylaşımlarından dolayı kötü muameleye tabi tutuluyor. Ancak El Ghazi, bu süreçte duruşundan vazgeçmeyerek, kaybettiği gelirini Gazze'deki çocuklar için bağışlamayı tercih etti.

Ünlüler Arasındaki Mücadele Devam Ediyor

Tanınmış isimlerden bazıları, yıllardır süren bu baskılara karşı durmaya devam ediyor. Roger Waters ve Bella Hadid gibi aktivistler, Filistin halkının haklarını savunmaya devam ederken, markalar üzerindeki baskılarla yüzleşiyor.

Özetle, Gladyatör 2 filmindeki sansür olayları, Hollywood ve diğer sanat ve spor alanlarında Filistin'e destek veren seslere uygulanan baskıların bir örneği olarak öne çıkıyor. Bu durum, ifade özgürlüğü taleplerinin yükseldiği bir dönemde, sanatçıların toplum içindeki rolünü sorgulamaya yönlendiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.