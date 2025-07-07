GMİS Başkanı Yeşil'den Şehit Askerler İçin Başsağlığı Mesajı

GMİS Başkanı Hakan Yeşil'den Duygusal Başsağlığı Mesajı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Pençe-Kilit Harekatı sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için derin bir üzüntüyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeşil, yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma çalışmasına Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinden 10 uzman arkadaşlarının katıldığını bildirdi. Metan gazı konusunda uzman olan bu ekiplerin, Milli Savunma Bakanlığı tarafından talep edilmesi üzerine bölgeye helikopterle sevk edildiğini aktardı.

TTK tahlisiye grubunun, şehitlerimizin bulunduğu mağaraya girerek kurtarma faaliyetlerine katıldığını ifade eden Yeşil, “Görevleri tamamlandıktan sonra Zonguldak’a dönecekler.” dedi.

Yeşil, başsağlığı mesajında şu duyguları paylaştı: “Şehitlerimizin haberi ülkemizi, bizleri yasa boğdu. TTK tahlisiye ekibimiz, metan gazı zehirlenmesi riski nedeniyle hemen bölgeye intikal etti. Çok üzgünüz. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Rabbim yakınlarına sabırlar versin.”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.