Göbeklitepe'de Duvara Monte İnsan Heykeli Bulundu — Bakan Ersoy Açıklıyor

Göbeklitepe'de Yeni Keşif: Duvara Monte İnsan Heykeli

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ve "Tarihin sıfır noktası" olarak anılan Göbeklitepe'de önemli bir buluntuya ulaşıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, alanda yürütülen kazılar sırasında duvara monte edilmiş bir insan heykeli bulunduğunu belirtti.

Yeni Buluntu ve Önemi

Ersoy, keşfi şu sözlerle aktardı: "Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda, bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşımaktadır."

Ziyaret ve Bilgi Paylaşımı

Bakan Ersoy, söz konusu açıklamayı Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile birlikte yaptığı Göbeklitepe ziyaretinde yaptı. Ersoy ve Prenses Akiko, Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Koruma, Restorasyon ve Gelecek Planları

Ersoy, Göbeklitepe'nin 12 bin yıl öncesine dayanan geçmişiyle insanlık tarihinin başlangıç noktalarından biri olduğunu vurguladı ve Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen koruma-restorasyon çalışmalarını anlattı. Ersoy, "Geçen yıl Aslanlı Yapı'da başlattığımız restorasyonlara bu yıl C yapısında devam ettik" diyerek, C yapısında duvarların sağlamlaştırılmasından dikili taşların özgün konumlarına taşınmasına kadar kapsamlı çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Ersoy, çalışmaların ayrıntılarını şu ifadelerle paylaştı: "6 metreyi bulan, tonlarca ağırlıktaki dikili taşlar, bilim insanlarımızın titiz ve uzmanlık gerektiren çabalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Bu süreçte kullanılan her malzeme, aslına uygunluğu gözetilerek seçildi. Hatta keçi kılından yapılan özel derz harcı dahi bu hassasiyetin bir parçası oldu."

Ersoy ayrıca ziyaretçi yönetiminde yeni bir döneme girileceğini belirterek, "2025 yılı bitmeden açılacak yeni ziyaretçi merkezi, otopark ve yürüyüş yolları ile Göbeklitepe'ye ilgiyi sürdürülebilir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, "bu yıl taşıdığımız bin kadar zeytin ağacı alanın korunmasına katkı sağlarken, önümüzdeki ay yapılacak jeomanyetik ölçümler de bundan sonraki kazı stratejimizi belirleyecek" bilgisini verdi.

Uluslararası İşbirliği ve Araştırma

Ersoy, Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı itibarıyla 36 uluslararası akademik kurumun katılımıyla, 220 kişiden oluşan uzman ve öğrenci kadrosu ile 10 farklı noktada arkeolojik kazıların sürdürüldüğünü belirterek, Göbeklitepe'nin tüm insanlık tarihinin ortak mirası olduğunu vurguladı.

Sergi ve Tanıtım Hamleleri

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin tanıtımına büyük önem verdiklerini anlatarak, geçen yıl İtalya'da Kolezyum'da gerçekleştirilen sergiye değindi ve yeni bir sergiyi ilk kez duyurdu: "Gelecek yıl 5 Şubat-31 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentindeki Yakın Doğu Müzesi James-Simon Galerisi'nde 'Taştaki Mitler: Göbeklitepe ve Son Avcıların Dünyası' adlı büyük bir sergiyi hayata geçireceğiz. Bu sergide Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı 96 eser, dünyanın gözleri önüne serilecek."

Kapanış ve Mesaj

Ersoy, Göbeklitepe'nin yalnızca geçmişi aydınlatan bir arkeolojik alan olmadığını, aynı zamanda geleceğe bırakılacak bir emanet olduğunu belirterek, "Bizler, bu emaneti korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tüm insanlıkla paylaşmakla yükümlüyüz" dedi. Ersoy, dostane ilişkilerin kültür ve tarih temelinde güçleneceğini ifade ederek, Prenses Akiko'ya ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Ersoy ve Japon Prenses Akiko'ya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve ilgililer eşlik etti.