Göç İdaresi'nden Geri Gönderme Merkezleri Hakkında Açıklama

Göç İdaresi'nin Açıklaması

Devlet kurumlarının karalanmaya çalışıldığına dair endişelerini dile getiren Göç İdaresi Başkanlığı, geri gönderme merkezlerindeki iddiaların asılsız olduğunun altını çizdi.

Asılsız İddialara İtiraz

Göç İdaresi, bazı medya ve sosyal medya platformlarında geri gönderme merkezleriyle ilgili yer alan "iftira" ve "dezenformasyon" içeriklerinin kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını ifade etti.Geri Gönderme Merkezlerinde Uygulamalar

Başkanlık, geri gönderme merkezlerinde "kötü muameleye sıfır tolerans" anlayışıyla işleme alındığını belirtti. Çatalca Geri Gönderme Merkezi dahil tüm merkezlerde, belirlenen alanların 24 saat kamera ile denetim altında olduğu vurgulandı.

Şeffaf Denetim Mekanizmaları

Geri gönderme merkezlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde sürekli denetlendiği, 2024 yılında 631 denetim ve 134 ziyaret gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca, barınanlara sağlık, yemek ve hukuki yardım gibi hizmetlerin kesintisiz sunulduğu kaydedildi.Hukuk Süreçleri ve Eğitim

Geri gönderme merkezinde çalışan personele kötü muamele yapmamaları gerektiği konusunda eğitimler verildiği ve hukuka uygun işlemler yürütüldüğü açıklandı. Bu yıl içinde geri gönderme merkezlerine 27 bin 390 avukat geldiği ve 239 bin 664 görüşmenin yapıldığı bildirildi.

Yabancıların Hakları

Yabancılara yönelik işlem ve sevklerin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na uygun gerçekleştirildiği, hukuka aykırı uygulama yapılmadığı belirtildi. Ayrıca, her türlü mesnetsiz iddianın kabul edilemeyeceği vurgulandı.