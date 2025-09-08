Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı: Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Diğer İller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile Aksaray çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı yayımladı.

Açıklamaya göre, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde saat 16.00'ya, Aksaray çevresinde de saat 09.00'a kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.