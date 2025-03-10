GÖKBERK Lazer Silah Sistemi, FPV Dron Tehditlerini Başarıyla İmha Etti

GÖKBERK mobil lazer silah sistemi, FPV dron tehditlerini başarıyla tespit edip imha etti. Türkiye'nin hava savunma kabiliyetleri artırılıyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:11
GÖKBERK Lazer Silah Sistemi, FPV Dron Tehditlerini Başarıyla İmha Etti

GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, FPV Dron Tehditlerini İmha Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GÖKBERK mobil lazer silah sisteminin FPV dron tehditlerini başarıyla imha ettiğini açıkladı. Bakan Kacır, "Savunma sanayisinde ürün ve teknoloji kabiliyetlerimiz gelişiyor, zenginleşiyor" dedi.

GÖKBERK, mini/mikro İHA'lar ve EYP gibi tehditleri "hard kill-soft kill" yöntemiyle imha eden bir yakın alan hava savunma sistemi olarak işlev görüyor. GÖKBERK, daha önce döner ve sabit kanatlı kamikaze İHA'lara karşı etkinliği kanıtlanmış bir sistemdir ve son olarak muharebe alanında güncel asimetrik tehditler arasında yer alan FPV dronlara karşı test edilmiştir.

Testlerle Başarı Sağlandı

Yürütülen test çalışmalarında, GÖKBERK sistemi, FPV tehditlerin farklı senaryolarda tespitini, otomatik takibini ve imhasını başarıyla gerçekleştirdi. Bu da ASELSAN'ın, Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe sistemine önemli bir katkı sundu.

Bakan Kacır, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Bu kez füze yok, lazer var. Milli Lazer Silah Sistemi GÖKBERK, Çelik Kubbe'ye güç katacak" ifadelerini kullandı.

Milli Mühendislikle Güçlendirilmiş Sistem

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli mühendislikle, milli hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'ye en yüksek teknolojiye sahip sistemleri eklediklerini belirtti. GÖKBERK, yerli lazer kaynağı ve alt sistemlerle, radar ile elektro-optik sistemler aracılığıyla hedef tespiti ve takibi yaparak, minimum güçle maksimum etkinlikle mini-mikro İHA'ların imhasını sağlıyor.

Ayrıca, GÖKBERK, Gelişmiş lazer teknolojisi ve yüksek hüzme kalitesi sayesinde hedeflerin hard kill imhasını gerçekleştirirken, ASELSAN tarafından geliştirilmiş elektronik karıştırıcı ile soft kill imha olanağını da sunuyor.

Uzun Süreli Üstün Performans

GÖKBERK, 7 gün 24 saat çalışma prensibine göre tasarlanan soğutucu sistemi sayesinde uzun süre kesintisiz atış yapabiliyor. Minimum güç ile maksimum etki yaratan bu sistem, maliyet etkin çözüm olarak öne çıkıyor ve askeri üsler, havaalanları, enerji santralleri gibi sabit tesislerin savunulmasında kritik rol oynayacak.

GÖKBERK'in farklı hava koşullarında yürütülen atışlı test ve denemelerden elde edilen verilerle sistem üzerinde sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

GÖKBERK mobil lazer silah sistemi, FPV dronlara karşı yapılan testte, tehditlerin farklı...

GÖKBERK mobil lazer silah sistemi, FPV dronlara karşı yapılan testte, tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhasını başarıyla gerçekleştirdi.

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