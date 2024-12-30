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Gökçeada-Kabatepe Feribot Hattında Sefer Saatleri Değişiyor

Gökçeada-Kabatepe feribot hattında sefer saatleri 3 Ocak 2025'ten itibaren değişecek. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 19:03
Gökçeada-Kabatepe Feribot Hattında Sefer Saatleri Değişiyor

Sefer Saatlerinde Önemli Değişiklik

Çanakkale'de, Gökçeada-Kabatepe feribot hattında önemli bir sefer saati değişikliği yapılacağı duyuruldu. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, bu değişikliğin 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Yeni Sefer Saati

Yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye düzenlenen seferlerden biri olan saat 11.00'deki sefer, belirtilen tarihten sonra 13.00'de yapılacak.

Dikkat çekici olan ise, diğer seferlerde herhangi bir değişiklik olmayacak olması. Yolcuların, yeni sefer saatini dikkate alarak planlarını yapmaları önemle tavsiye ediliyor.

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