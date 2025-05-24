Gökçek'ten ABB'nin Karton Bardak Açıklaması: 140 Milyon Bardak 5 Tıra Sığmaz!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gökçek, Başkent Millet Bahçesi girişinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, 140 milyon adet kayıp karton bardak ve 600 ton çöp torbası hakkında açıklamalarda bulundu.

Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, 140 milyon bardağı 5 tıra sığdırdığını söylüyor. Fiziken bu imkansızdır." diyerek, bu iddiaları sert bir dille eleştirdi. Gökçek, alanda örnek olarak gösterdiği tırın kapasitesini değerlendirerek, "Bu tır 600 adet koli alabilir. Peki, 140 milyon bardağı 5 tıra nasıl sığdırıyorlar?" şeklinde konuştu.

Gökçek, ABB’nin CHP Grup Başkanvekili’nin açıklamalarına atıfta bulunarak, "Eğer 108 tır malzeme 5 tırla taşındıysa, bu büyük bir soygun belirtisi" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 600 ton çöp torbasının yaklaşık 30 tırla taşınabileceğini belirtti ve bahse konu tırların irsaliye raporlarını talep etti.

"Eğer bu tırlar yoksa, soygun açık şekilde ortadadır," diyen Gökçek, ihaleyi kazanan firmanın geçmişine de değindi. Firmanın bir yıl önce kurulduğunu ve devletten tek bir iş aldığını belirten Gökçek, konunun sıkı takipçisi olacaklarını vurguladı.

Gökçek son olarak, Mansur Yavaş’ın dönemi boyunca temel hizmetlerden mahrum kalan köylerin varlığını da dile getirdi. "Paraları buralara harcamak yerine cenazeler üzerinden cebini doldurmaya çalışanlar açıkça ortadadır," diye ekledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Başkent Millet Bahçesi girişinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Mezarlıklar Daire Başkanlığının 2022-2023 yılında gerçekleştirdiği malzeme alımına ilişkin basın açıklaması yaptı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Başkent Millet Bahçesi girişinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Mezarlıklar Daire Başkanlığının 2022-2023 yılında gerçekleştirdiği malzeme alımına ilişkin basın açıklaması yaptı.