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Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı'nda 4 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı'nda 3 bin 966 ziyaretçi ile büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 15:20
Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı'nda 4 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Zonguldak'ta yer alan Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı süresince yaklaşık 3 bin 966 misafiri ağırladı. Galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle dikkat çeken bu doğal oluşum, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve önemli bilimsel keşiflerle de biliniyor.

Son dönemde yapılan çalışmalarda, Türk bilim insanları tarafından keşfedilen gammarus tumaf isimli kabuklu türü ile de adından söz ettiren Gökgöl Mağarası, bayram tatilinde büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, mağaranın giriş alanındaki bilgilendirme panolarından, hem yurt içindeki hem de yurtdışındaki diğer mağaralar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Mağara, yarım kilometrelik yürüyüş parkuru, cam köprüleri ve seyir terası ile de dikkat çekiyor. Ayrıca, temiz havası ve mikroklima özelliği ile ilgi uyandıran Gökgöl Mağarası, 875 metrelik turizme açık bölümünde ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Kurban Bayramı'nda yoğun bir şekilde ziyaret edilen mağara hakkında konuşan Emirhan Genç, "Çok büyük bir mağara. Ülkemizde böyle yerlerin olması gerçekten çok değerli," dedi. Diğer bir ziyaretçi Hasan Yıldız ise, özellikle mağaranın ışıklandırmasının ve gezi yolunun güzelliğinden bahsederek, geziden memnun kaldığını ifade etti.

Zonguldak'taki turizm merkezi Gökgöl Mağarası'nı Kurban Bayramı'nda 3 bin 966 kişi gezdi. Galeri...

Zonguldak'taki turizm merkezi Gökgöl Mağarası'nı Kurban Bayramı'nda 3 bin 966 kişi gezdi. Galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu olan Gökgöl Mağarası, bayram tatilinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

Zonguldak'taki turizm merkezi Gökgöl Mağarası'nı Kurban Bayramı'nda 3 bin 966 kişi gezdi. Galeri...

Zonguldak'taki turizm merkezi Gökgöl Mağarası'nı Kurban Bayramı'nda 3 bin 966 kişi gezdi. Galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu olan Gökgöl Mağarası, bayram tatilinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

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