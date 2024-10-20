Gökhan Ağdemir, Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığına Seçildi

Ankara 2 No'lu Barosu'nun başkanlığına Gökhan Ağdemir getirildi. Seçim, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bulunan Cemil Birsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

2023 Genel Kurulu Sonuçları

Baronun düzenlediği 2. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Sabri Hafif ile Gökhan Ağdemir başkanlık için yarıştı. Oy verme işlemi sonucunda, Gökhan Ağdemir 883 oy alarak başkanlık görevine seçildi. Sabri Hafif ise 781 oyla yarışmayı tamamladı. Sonuçlar, baro üyeleri arasında yoğun ilgi gördü.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.