DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.331.538,26 -0,53%

Gökhan Ağdemir, Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığına Seçildi

Ankara 2 No'lu Barosu'nun yeni başkanı Gökhan Ağdemir oldu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 19:11
Gökhan Ağdemir, Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığına Seçildi

Gökhan Ağdemir, Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığına Seçildi

Ankara 2 No'lu Barosu'nun başkanlığına Gökhan Ağdemir getirildi. Seçim, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bulunan Cemil Birsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

2023 Genel Kurulu Sonuçları

Baronun düzenlediği 2. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Sabri Hafif ile Gökhan Ağdemir başkanlık için yarıştı. Oy verme işlemi sonucunda, Gökhan Ağdemir 883 oy alarak başkanlık görevine seçildi. Sabri Hafif ise 781 oyla yarışmayı tamamladı. Sonuçlar, baro üyeleri arasında yoğun ilgi gördü.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara...

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara...

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara...

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara...

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara...

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara...

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara...

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara...

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi. Baronun, 2. Olağan Genel Kurulu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlendi. Genel Kurulda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

İLGİLİ HABERLER

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Cinayeti Açıklamaları
2
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
3
Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
5
Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı
6
Sivas'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Özel Hastanelerle İlgili Açıklama

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek