GÖKKURT Teknofest 2025'te Türkiye İkincisi — Devrekli Gençler Projeyi İleri Taşıyacak

GÖKKURT Teknofest 2025'te Türkiye ikincisi oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Devrek Anadolu Lisesi bünyesinde 2020'de kurulan GÖKKURT İnsansız Hava Araçları Takımı, Teknofest 2025 sürecinde elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Takım, sabit kanat kategorisinde Türkiye ikinciliği elde ederek projelerini daha ileri taşımayı hedefliyor.

Final başarısı ve TÜBİTAK desteği

19 takım arasında finale kalan GÖKKURT, yarışma sürecinde hazırladığı Proje Sunum Raporu ile TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı. Takımın kendi üretimi olan İHA, tüm test aşamalarını başarıyla tamamladı ve 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen Teknofest'te ziyaretçilerle buluştu.

Yeni başlangıç hedefi

Takım, elde edilen dereceyi bir varış noktası olarak değil, yeni bir başlangıç olarak görüyor. Teknik altyapıyı geliştirmek, üretim süreçlerini hızlandırmak ve yarışmalara daha güçlü projelerle katılmak için yoğun çalışmalar sürüyor.

Danışman öğretmen Burak Demirci'nin değerlendirmesi

Burak Demirci sürecin uzun soluklu bir emek olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"GÖKKURT takımı 2020 yılında kuruldu. İlk yıllarda finale kalamadık, sonrasında 17’ncilik, ardından 5’incilik geldi. Bir süre ara vermek zorunda kaldık ama bu yıl tekrar yarışmaya döndük. Geçmişten gelen bilgi birikimi ve öğrencilerimin özverili çalışmasıyla önemli bir sonuç elde ettik. Bu süreç bize şunu gösterdi: İmkânlar sınırlı olsa bile çalışarak, isteyerek ve vazgeçmeyerek ciddi sonuçlar alınabiliyor."

Demirci, asıl kazanımın derece değil, öğrencilerin edindiği deneyim olduğunu belirterek şunları ekledi:

"Devrek gibi küçük bir ilçede okuyan öğrenciler, normal şartlarda kolay kolay yaşayamayacakları bir mühendislik ve teknoloji deneyimi yaşadı. Kendi yaşıtlarının neler ürettiğini gördüler, özgüven kazandılar. Bu deneyimin onların üniversite hayatına ve meslek yolculuklarına çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Bundan sonra bu birikimle çok daha büyük işlere imza atacaklar"

Takım pilotu Alper Sarsık'ın sözleri

Alper Sarsık yarışma sonrası hedef büyüttüklerini söyleyerek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bundan sonra tekrar katılmayı planlıyoruz. O şekilde üç boyut yazı şu anda prototip üretmeye çalışıyoruz. Uçağımız için o şekilde bizim için müthiş bir deneyimdi yarışmaya katılmak. Oradaki ortamı görmek çok iyiydi. Liseler arası vardı. Uluslararası İHA yarışmalarına katılan yarışmacıları da görmüştük. Oradaki heyecan başka yani öyle söyleyeyim. İHA’mızın stall hızı 9 m/s İHA’mızın uçuş hızı maksimum 25 km/s İHA’mızda 200 gram yükler bıraktık. Birinci yükümüz 2 m çapındaki dairede 47 cm’e düştü. İkinci yükümüz ise 10 m çapındaki dairede 1.47’ye düştü. O şekilde yaklaşık olarak 6-7 ay sürdü. Yaz tatilimizde sürekli okula gittik. O şekilde çalışmalar yürüttük. Sürekli okuldaydık yani uçağımızı üretmek için. Bununla ilgili normalde biz 1. olmuştuk. Fakat yükü bıraktığımız sırada uçağımız bir direğin içerisinden döndüğü için 10 puanlık bir ceza yedik. Bu yüzden ikinciliğe düştük. Üzülmüştük ama yine de ikinci olmak da bizim için büyük bir başarıydı. Yine de çok mutluyduk"

Takım kadrosu ve gelecek planı

GÖKKURT Takımı; danışman öğretmen Burak Demirci ile öğrenciler Kerem Gebeş, Asya Karabürme, Tuğsem Erva Çibasmaz, Muhammed Enes Tor ve Alper Sarsık'tan oluşuyor. Ekip, elde edilen deneyimi daha ileri teknoloji projelerine dönüştürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

