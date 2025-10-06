GÖKSUR IIR'den Tam İsabet: Deniz Platformlarına Oyun Değiştiren Hava Savunması

GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet

Milli sistemle deniz platformlarına yeni hava savunma yeteneği

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKSUR IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Füze, GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi'nden fırlatılarak denize yakın, alçak irtifadan uçan hedefi tam isabetle vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda milli hava savunma mimarisinin yeni yeteneklerle geliştiğini belirtti ve "Deniz platformlarına oyun değiştiren hava savunma yeteneği kazandırmış olduk" ifadesini kullandı.

Görgün, paylaşımında ayrıca şunları kaydetti: "Bu önemli başarıya imza atan ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ekiplerimiz başta olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Mavi Vatan'a güven sunan yeni teknolojilerimizi daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

GÖKSUR IIR füzesinin ilk atışı, şubat ayında GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi ile TCG Beykoz gemisinden başarıyla yapılmıştı. Bu yeni atış, sistemin deniz ortamında alçak irtifa hedeflerine karşı etkinliğini teyit etti.

Sonuç: Yapılan atış, milli savunma sanayii işbirliğinin ürünü olan GÖKSUR sisteminin deniz platformlarına önemli bir hava savunma kabiliyeti kazandırdığını gösteriyor.